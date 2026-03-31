Стало известно о состоянии пострадавших после мощного взрыва на заводе в Нижнекамске

Восемь пострадавших в Нижнекамске находятся в тяжелом состоянии

Восемь пострадавших после мощного взрыва на заводе в Нижнекамске находятся в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Iptash.

Как утверждает издание, шесть бригад скорой помощи из Набережных Челнов отправили в Нижнекамск.

По последней информации, в результате инцидента пострадали 72 человека. 64 гражданина получили помощь на месте, восьмерых доставили в больницу. Одного человека спасти не смогли.

Днем 31 марта взрыв произошел на территории «Нижнекамскнефтехима».

Местные жители поделились, что вслед за взрывом сработали городские сирены. Также локальные издания писали о возгорании в районе теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).