Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:07, 31 марта 2026Россия

Стало известно о состоянии пострадавших после мощного взрыва на заводе в Нижнекамске

Восемь пострадавших в Нижнекамске находятся в тяжелом состоянии
Майя Назарова

Фото: Стрингер / РИА Новости

Восемь пострадавших после мощного взрыва на заводе в Нижнекамске находятся в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Iptash.

Как утверждает издание, шесть бригад скорой помощи из Набережных Челнов отправили в Нижнекамск.

По последней информации, в результате инцидента пострадали 72 человека. 64 гражданина получили помощь на месте, восьмерых доставили в больницу. Одного человека спасти не смогли.

Днем 31 марта взрыв произошел на территории «Нижнекамскнефтехима».

Местные жители поделились, что вслед за взрывом сработали городские сирены. Также локальные издания писали о возгорании в районе теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok