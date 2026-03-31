Вторая нефтяная компания России сообщила о снижении добычи

«Лукойл» сообщил о снижении добычи углеводородов в 2025 году на 2,2 %

По итогам 2025 года добыча углеводородов «Лукойлом» упала на 2,2 процента, до 1,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Об этом со ссылкой на годовой отчет второй по величине нефтяной компании России пишет «Интерфакс».

Нефти с газовым конденсатом за указанный период добыто 74,9 миллиона тонн, что на 2,1 процента ниже уровня 2024 года. Для газа отдельно показатель упал на 4 процента, до 17,4 миллиарда кубометров.

Результат по нефти в компании объяснили «динамикой внешних ограничений добычи нефти, связанных с соглашением ОПЕК+», а по газу, помимо той же причины, падение было обусловлено естественным снижением добычи на зрелых месторождениях и ремонтах на объектах газоперерабатывающей инфраструктуры.

Ранее «Лукойл» сообщил об убытке по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности) за 2025 год в размере 1,06 триллиона рублей. В 2024 году компания зафиксировала прибыль в размере 851,5 миллиарда рублей. Столь резкое падение финансовых показателей связано с потерей международного бизнеса из-за санкций США. Убыток от обесценивания активов Lukoil International GmbH оценивается в 1,7 триллиона рублей.