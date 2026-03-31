Трамп назвал условие победы над Ираном

Трамп заявил, что не думал объявлять победу над Ираном без захвата урана

Победа над Ираном возможна при условии извлечения его запасов обогащенного урана. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, он не думал над тем, чтобы объявить о победе над исламской республикой без соблюдения этого условия.

«Я даже не думаю об этом. Просто знаю, что он так глубоко спрятан, что это было очень трудно для кого бы то ни было», — сказал глава государства.

Ранее Трамп высказался о продолжительности военной операции в Иране. «Мы сейчас их уничтожаем, это полное уничтожение. Нам не придется там задерживаться надолго, но нам предстоит еще много работы», — сообщил он.