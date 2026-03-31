18:26, 31 марта 2026Мир

Трамп высказался о продолжительности операции в Иране

Трамп заявил, что США уничтожают Иран и конфликт не будет продолжаться долго
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что США уничтожают Иран и конфликт не будет продолжаться долго. Об этом он сказал в интервью New York Post.

«Мы не задержимся там надолго. Мы сейчас их уничтожаем, это полное уничтожение. Нам не придется там задерживаться надолго, но нам предстоит еще много работы по уничтожению любых оставшихся у них наступательных возможностей», — сказал он.

По его словам, после завершения боевых действий Ормузский пролив откроется «автоматически» и другие страны смогут сами его «открыть».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий.

