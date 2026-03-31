18:53, 31 марта 2026

Центробанки разных стран разочаровались в госдолге США

ФРС: Мировые центробанки снизили вложения в госдолг США до минимума
Кирилл Луцюк

Фото: Benoit Tessier / Reuters

После того, как США и Израиль начали операцию против Ирана, центральные банки ряда стран стали сокращать вложения в американский государственный долг. Эти данные Федеральной резервной системы (ФРС) США процитировало РИА Новости.

Оказалось, что регуляторы довели эти инвестиции до минимального за 14 лет значения. По данным на 25 марта стоимость облигаций, хранящихся в ФРС центральными банками разных стран, достигла 2,69 триллиона долларов. За месяц вложения центральных банков в госдолг Соединенных Штатов уменьшились на 81,5 миллиарда долларов, или на три процента.

Комментируя эту динамику, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что процесс отказа от американских казначейских облигаций наблюдается уже давно. Причиной этого стали сомнения инвесторов в том, что они имеют дело с безрисковым активом. Экономист пояснил, что для кого-то решающим аргументом становятся растущие и нерешаемые проблемы американского бюджета, а для кого-то возможные риски, с которыми могут столкнуться владельцы этих ценных бумаг.

Ранее Табах спрогнозировал, что к осени 2026 года государственный долг США преодолеет отметку в 40 триллионов долларов. Экономист считает, что и Демократическая, и Республиканская партии сторонятся этого вопроса, так как не знают, как его решить. Хорошего рецепта у них нет, а плохой не годится для американского избирателя.

