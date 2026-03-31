16:07, 31 марта 2026

Турист оказался погребен под сотнями метров снега в горах Австрии и не выжил

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: EyesWideOpen / Getty Images

Турист из Италии оказался погребен под сотнями метров снега в горах Австрии и не выжил. Об этом пишет издание The Sun.

Трагедия произошла 29 марта. Уточняется, что во время схода лавины 41-летний лыжник Федерико Джубилато из северной Италии катался на склоне вместе с 36-летним другом. После схода снежного покрова его приятель смог выбраться и получил лишь травму руки. Также ему удалось вызвать на место спасателей.

Сообщается, что аварийные службы 30 минут выкапывали итальянца. В итоге выяснилось, что он все же стал жертвой схода лавины, его не успели спасти. Высота снега, который накрыл туриста, составила 820 футов (249 метров).

Известно, что Джубилато давно увлекался экстремальными видами спорта — серфингом, скалолазанием, катанием на велосипеде по горам и свободным катанием (free-ride) по неподготовленным склонам.

Ранее 12-летний подросток был погребен заживо под лавиной в Европе. Семья с ребенком каталась вне трассы.

