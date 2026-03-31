18:08, 31 марта 2026

Туристический сезон в Дагестане оказался под угрозой из-за смытых в море трех тонн мусора

Спрос на туризм в Дагестане упал на 35 % после наводнения
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Туристический сезон в Дагестане оказался под угрозой после наводнения — спрос на туризм в регионе упал на 35 процентов по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, туроператоры не могут продать путевки на самые популярные направления, такие как Сулакский каньон, Чиркейскую и Гунибскую ГЭС и древний аул-призрак Гамсутль. Причиной низкой заинтересованности среди путешественников стал мусор, оказавшийся на береговой линии Каспийского моря, — более трех тонн отходов было смыто в воду.

Также во время потопа затопило частные базы отдыха в Избербаше и Дербенте. Руководители туристических точек оценивают ущерб в пять миллионов рублей, которые необходимо вложить в ремонт для устранения последствий ЧП. Уточняется, что около 70 процентов пляжей были закрыты из-за наличия трупов тюленей и птиц на побережье.

В то же время Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что путешественники продолжили скупать туры в затопленный ливнями Дагестан. По данным АТОР, ситуация в регионе стабилизируется, а инфраструктура для туристов работает штатно.

