17:54, 31 марта 2026ПутешествияЭксклюзив

Туристка описала жизнь россиян в Европе фразой «была в шоке от того, насколько удобно»

Алина Черненко

Фото: Yana Demenko / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка Полина побывала в гостях у соотечественницы, живущей в новом ЖК в Европе, и описала увиденное фразой «была в шоке от того, насколько удобно». Своими впечатлениями она поделилась с «Лентой.ру».

Собеседница издания рассказала, что ее подруга переехала в столицу Испании — Мадрид — и сняла с молодым человеком квартиру недалеко от центра. В их доме есть большая терраса с открытым бассейном, открытая для всех жильцов, терраса с большим коворкингом и кухней на крыше и небольшой спортзал. А вход в этот ЖК, по словам россиянки, выглядит как современный ресторан, галерея или музей современного искусства.

Полина уточнила, что пара снимает двухкомнатную квартиру с высокими потолками за 1,5 тысячи евро (около 140 тысяч рублей). «В Москве за такую стоимость можно, конечно, снять классную квартиру, но это будет каморка, не центр, "бабкин ремонт" и, безусловно, не новый ЖК с такими удобствами», — добавила она.

Россиянку также поразила зона во дворе, где есть несколько кафе и ресторанов для завтраков, обедов и ужинов. «И опять же все это стоит не 300-400 тысяч рублей, а 140-150 тысяч. И мы говорим сейчас о Европе и о Мадриде», — заключила она.

Ранее эта же туристка назвала главное преимущество жителей Испании перед своими соотечественниками. По ее словам, испанцы «никуда не торопятся», выходят посидеть в простых кафе, заказывают пиво и хамон и просто болтают о жизни.

    Последние новости

    В России губернатор впервые обязал бизнес искать контрактников для армии. В Госдуме ответили: «Мы же не в Советском Союзе!»

    Пассажирка поезда вцепилась в волосы проводнице за отказ воспользоваться туалетом

    Зеленский обсудит с США пасхальное перемирие

    Тело северокорейца два часа лежало на детской площадке в Москве

    Китай и Пакистан выдвинули инициативу по Ближнему Востоку

    Центробанки разных стран разочаровались в госдолге США

    Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мали

    Китайцы нарекли Крис Дженнер богиней богатства и заполонили соцсети ее фото

    Отец и сын поймали окуня и нашли внутри живого черепашонка

    Турист спрыгнул с водопада на глазах у группы, показал большой палец и ушел под воду

    Все новости
