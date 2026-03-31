У 27-летней женщины с сильной головной болью обнаружили смертельно опасную патологию

The Sun: Головная боль оказалась симптомом аневризмы мозга у 27-летней женщины

Парализующая головная боль оказалась единственным симптомом смертельно опасной аневризмы головного мозга у 27-летней Меган Джексон. Ее историей заинтересовалось издание The Sun.

Джексон рассказала, что, с тех пор как в 2020 году ей диагностировали гипертонию, она периодически испытывала парализующие головные боли. Она списывала свое состояние на стресс и повышенное давление, но в марте 2025 года произошел приступ, который долго не проходил. Женщина отметила, что мучительная боль была сосредоточена в области левого глаза и ощущалась как удар ледорубом по голове. «Это продолжалось около недели. Лекарства, продающиеся без рецепта, не помогали. Большую часть недели я провела в постели, а потом с трудом добралась до врача», — добавила она.

На приеме врач заметил, что левый зрачок Джексон больше правого, ее сразу же госпитализировали. Обследования обнаружили, что у нее аневризма головного мозга — патология, при которой стенка мозговой артерии истончается и выпячивается, из-за чего возрастает риск ее внезапного разрыва. Размер аневризмы был настолько велик, что ее нельзя было оперировать. Теперь женщина живет в страхе, что может в любой момент умереть.

Ранее невролог Галина Чудинская раскрыла главные факторы риска развития инсульта у людей моложе 45 лет. По словам врача, у молодых людей основными причинами инсульта становятся врожденные аномалии сосудов, например аневризмы, нарушения свертываемости крови, мигрень с аурой.