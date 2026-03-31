09:36, 31 марта 2026

Уложивший мужчину с двумя ножами прием самбо в российском городе попал на видео

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание неадекватного мужчины с двумя ножами в подмосковном Пушкино попало на видео. Запись показала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах виден вооруженный мужчина, который кричит, что ему нечего терять, он размахивает ножами. Полицейский уложил приемом самбо его на асфальт.

Во внеслужебное время силовик на улице заметил группу конфликтующих мужчин, один из них вел себя неадекватно и агрессивно. Предположив, он находится в состоянии опьянения и представляет опасность для себя и окружающих, полицейский стал отвлекать его разговорами, а в подходящий момент обезвредил. При задержании вооруженный мужчина успел нанести ему непроникающее ножевое ранение в грудь.

Полицейский передал его подоспевшим коллегам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

