07:45, 31 марта 2026Силовые структуры

Кричащего «мне терять нечего» мужчину с ножами уложили приемом самбо в российском городе

Волк: В Подмосковье полицейский обезвредил неадекватного мужчину с двумя ножами
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В подмосковном Пушкино неадекватный мужчина с двумя ножами угрожал на улице людям и вел себя агрессивно, его удалось обезвредить полицейскому в одиночку. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во внеслужебное время силовик на улице заметил группу конфликтующих мужчин, один из них кричал, что ему «нечего терять» и размахивал ножами. Предположив, он находится в состоянии опьянения и представляет опасность для себя и окружающих, полицейский стал отвлекать его разговорами, а в подходящий момент применил прием самбо и уложил на асфальт.

Он обезоружил неадеквата, хотя и успел получить непроникающее ножевое ранение в грудь. Полицейский передал мужчину подоспевшим коллегам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина приревновал знакомого к бывшей жене и набросился на него с ножом.

