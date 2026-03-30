Режущий соперника россиянин попал на видео

СК: Житель Нижнего Новгорода убил соперника, приревновав к бывшей жене

В Нижнем Новгороде мужчина приревновал знакомого к бывшей жене и набросился на него с ножом. Преступление попало в объектив камеры уличного видеонаблюдения. Запись предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах виден мужчина, поджидающий у подъезда другого. Когда тот подходит, первый набрасывается на него с ножом и наносит удары.

Расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Нижнего Новгорода завершено. По версии следствия, днем 28 января он подкараулил соперника у жилого дома на улице Композитора Касьянова. В ходе ссоры он нанес знакомому множественные ножевые ранения, после чего скрылся. 32-летний потерпевший истек кровью, его не спасли.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

