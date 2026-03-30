Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:52, 30 марта 2026Силовые структуры

Режущий соперника россиянин попал на видео

СК: Житель Нижнего Новгорода убил соперника, приревновав к бывшей жене
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Нижнем Новгороде мужчина приревновал знакомого к бывшей жене и набросился на него с ножом. Преступление попало в объектив камеры уличного видеонаблюдения. Запись предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах виден мужчина, поджидающий у подъезда другого. Когда тот подходит, первый набрасывается на него с ножом и наносит удары.

Расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Нижнего Новгорода завершено. По версии следствия, днем 28 января он подкараулил соперника у жилого дома на улице Композитора Касьянова. В ходе ссоры он нанес знакомому множественные ножевые ранения, после чего скрылся. 32-летний потерпевший истек кровью, его не спасли.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 63-летнего местного жителя, который придумал изощренный способ расправы над знакомой и ее сожителем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok