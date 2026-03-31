Бывший СССР
17:35, 31 марта 2026Бывший СССР

В Эстонии заявили о принадлежности Украине залетевших беспилотников

Силы обороны Эстонии сообщили о принадлежности Украине залетевших в страну БПЛА
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anni Onneleid / Delfi Meedia / Handout / Reuters

Залетевшие в воздушное пространство Эстонии беспилотные летательные аппараты (БПЛА) принадлежали Украине. Об этом заявил начальник отдела стратегических коммуникаций Сил обороны прибалтийской республики полковник Уку Арольд, передает ТАСС.

«Сегодня несколько БПЛА также попали на территорию Эстонии. Они были обнаружены как радиолокационными станциями, так и истребителями», — сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что оказавшиеся на территории страны дроны были «сбившимися с курса» украинскими БПЛА.

Ранее стало известно, что Москва примет меры, если страны Европейского союза (ЕС) дали коридор для беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

