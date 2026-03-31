В Эстонии заявили о принадлежности Украине залетевших беспилотников

Залетевшие в воздушное пространство Эстонии беспилотные летательные аппараты (БПЛА) принадлежали Украине. Об этом заявил начальник отдела стратегических коммуникаций Сил обороны прибалтийской республики полковник Уку Арольд, передает ТАСС.

«Сегодня несколько БПЛА также попали на территорию Эстонии. Они были обнаружены как радиолокационными станциями, так и истребителями», — сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что оказавшиеся на территории страны дроны были «сбившимися с курса» украинскими БПЛА.

Ранее стало известно, что Москва примет меры, если страны Европейского союза (ЕС) дали коридор для беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.