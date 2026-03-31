13:29, 31 марта 2026

В Кремле высказались о мерах против ЕС за пропуск дронов ВСУ

Песков: Москва примет меры, если страны ЕС дали коридор для БПЛА Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Москва примет меры, если страны Европейского союза (ЕС) дали коридор для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, мы считаем, если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной, террористической деятельности против РФ, это обяжет нас сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры», — указал представитель Кремля.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что ВСУ запускали атаковавшие Ленобласть беспилотники FP-1 через Прибалтику.
По информации издания, Литва, Латвия и Эстония открыли воздушный коридор для атакующих российскую территорию дронов.

Как отметил Telegram-канал «Военная хроника», украинские дроны летели над центральной частью Эстонии, а не границей с Россией, что может говорить о координации действий Киева с прибалтийской республикой.

