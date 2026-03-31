В Кремле высказались о мерах против ЕС за пропуск дронов ВСУ

Песков: Москва примет меры, если страны ЕС дали коридор для БПЛА Украины

Москва примет меры, если страны Европейского союза (ЕС) дали коридор для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, мы считаем, если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной, террористической деятельности против РФ, это обяжет нас сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры», — указал представитель Кремля.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что ВСУ запускали атаковавшие Ленобласть беспилотники FP-1 через Прибалтику.

По информации издания, Литва, Латвия и Эстония открыли воздушный коридор для атакующих российскую территорию дронов.

Как отметил Telegram-канал «Военная хроника», украинские дроны летели над центральной частью Эстонии, а не границей с Россией, что может говорить о координации действий Киева с прибалтийской республикой.