02:49, 31 марта 2026Интернет и СМИ

В Германии раскритиковали визит Зеленского в Иорданию

BZ: Визит Зеленского в Иорданию прошел на фоне политических неудач Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Иорданию прошел на фоне политических неудач Киева и скандала с коррупцией. Об этом написала немецкая газета Berliner Zeitung.

Автор статьи отметил, что визит Зеленского в Иорданию состоялся в деликатный момент.

«По имеющимся данным, у Украины могут закончиться средства на войну против России уже этим летом. В то же время правительство сотрясает коррупционный скандал, а пакет помощи в размере 90 миллиардов евро застопорился в Брюсселе», — подчеркивается в материале BZ.

Издание отметило, что Киев находится в трудной внутриполитической и финансовой ситуации. Кроме того, обострились его отношения с партнерами в Евросоюзе.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев работает над историческими соглашениями с Иорданией и Кувейтом. По его словам, сейчас в странах Ближнего Востока работает глава Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

