Зеленский анонсировал «исторические соглашения» еще с двумя странами Ближнего Востока

Зеленский: Киев работает над историческими соглашениями с Иорданией и Кувейтом

Киев работает над историческими соглашениями с Иорданией и Кувейтом. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Сейчас уже есть договоренности, это исторические договоренности: Украина и Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар. Мы также работаем с Иорданией и Кувейтом», — рассказал он.

Зеленский также сообщил, что есть и запросы на сотрудничество с Бахрейном и Оманом. По его словам, сейчас в странах Ближнего Востока работает глава Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, который продолжает переговорный процесс.

30 марта Зеленский заявил, что Украина заключает «исторические договоренности» со странами Ближнего Востока. В начале месяца он рассказал, что Киев отправил в страны региона беспилотники-перехватчики и группу экспертов по управлению дронами для защиты американских военных баз.