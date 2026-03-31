В Киеве удивились словам Каллас о деньгах для Украины

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас об отсутствии «хороших новостей» по предоставлению кредита для Украины стало неожиданностью для Киева. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.
По его данным, в стране распространено мнение, что единственным препятствием для выделения средств является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поэтому в случае его поражения на предстоящих выборах «проблема сама собой будет снята». Однако, как указывает издание, Каллас не упомянула политика в своем заявлении, что «дало почву для предположений, о том, что одной Венгрией проблемы с кредитом не ограничиваются».
Также отмечается, что Европа в ближайшее время может столкнуться с масштабным энергетическим кризисом из-за конфликта на Ближнем Востоке и ее возможности оказывать поддержку Украине ограничены.
«Провал в финансировании со стороны Европы создаст для Украины стратегические риски в войне и может побудить Киев к смене стратегии в ней. В том числе как один из вариантов — к изменению переговорной позиции», — считает газета.
Ранее Каллас сообщила, что у Европейского союза (ЕС) нет хороших новостей по кредиту для Украины в размере 90 миллиардов евро, объяснив, что объединение столкнулось с «некоторыми препятствиями».