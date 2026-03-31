В Киеве удивились словам Каллас о деньгах для Украины

«Страна.ua»: В Киеве удивились словам Каллас насчет кредита для Украины

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас об отсутствии «хороших новостей» по предоставлению кредита для Украины стало неожиданностью для Киева. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

По его данным, в стране распространено мнение, что единственным препятствием для выделения средств является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поэтому в случае его поражения на предстоящих выборах «проблема сама собой будет снята». Однако, как указывает издание, Каллас не упомянула политика в своем заявлении, что «дало почву для предположений, о том, что одной Венгрией проблемы с кредитом не ограничиваются».

Также отмечается, что Европа в ближайшее время может столкнуться с масштабным энергетическим кризисом из-за конфликта на Ближнем Востоке и ее возможности оказывать поддержку Украине ограничены.

«Провал в финансировании со стороны Европы создаст для Украины стратегические риски в войне и может побудить Киев к смене стратегии в ней. В том числе как один из вариантов — к изменению переговорной позиции», — считает газета.

Ранее Каллас сообщила, что у Европейского союза (ЕС) нет хороших новостей по кредиту для Украины в размере 90 миллиардов евро, объяснив, что объединение столкнулось с «некоторыми препятствиями».