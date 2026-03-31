21:13, 31 марта 2026

В Киеве удивились словам Каллас о деньгах для Украины

«Страна.ua»: В Киеве удивились словам Каллас насчет кредита для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас об отсутствии «хороших новостей» по предоставлению кредита для Украины стало неожиданностью для Киева. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

По его данным, в стране распространено мнение, что единственным препятствием для выделения средств является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поэтому в случае его поражения на предстоящих выборах «проблема сама собой будет снята». Однако, как указывает издание, Каллас не упомянула политика в своем заявлении, что «дало почву для предположений, о том, что одной Венгрией проблемы с кредитом не ограничиваются».

Также отмечается, что Европа в ближайшее время может столкнуться с масштабным энергетическим кризисом из-за конфликта на Ближнем Востоке и ее возможности оказывать поддержку Украине ограничены.

«Провал в финансировании со стороны Европы создаст для Украины стратегические риски в войне и может побудить Киев к смене стратегии в ней. В том числе как один из вариантов — к изменению переговорной позиции», — считает газета.

Ранее Каллас сообщила, что у Европейского союза (ЕС) нет хороших новостей по кредиту для Украины в размере 90 миллиардов евро, объяснив, что объединение столкнулось с «некоторыми препятствиями».

    Последние новости

    «Такое невозможно без согласия НАТО». Дроны ВСУ ударили по России с территории Прибалтики. Какую роль сыграл в этом альянс?

    Президент Болгарии пожаловалась на «неадекватное» соглашение с Украиной

    Зеленскому и Каллас сделали зловещее предсказание

    Changan начнет производство популярного седана в Казахстане

    Сборная России не забила пенальти и сыграла вничью с Мали

    Премьер страны ЕС раскритиковал Зеленского

    Иран сообщил об ударе по американским пилотам

    Нетаньяху рассказал о «новых союзах» против Ирана

    МИД Ирана высказался о прекращении огня и выдвинул требование

    ВСУ ударили по трем регионам России

    Все новости
