В Кремле сделали заявление о контактах с властями Кубы

Песков: Россия находится в постоянном контакте с Кубой на рабочем уровне

Россия находится в постоянном контакте с Кубой на рабочем уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы находимся в постоянном контакте на рабочем уровне с нашими кубинскими друзьями», — сказал он.

По словам чиновника, российско-кубинский диалог носит постоянный характер и будет продолжаться.

30 марта Министерство транспорта России сообщило, что танкер «Анатолий Колодкин» прибыл на Кубу и доставил нефть в качестве гуманитарной помощи. Старший научный сотрудник Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Магомед Кодзоев заявил, что Россия могла отправить гуманитарную помощь на Кубу, испытывающую торговую блокаду со стороны США, с одобрения администрации Дональда Трампа, так как речь не идет о коммерческих поставках.

