Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:36, 31 марта 2026Мир

В Кремле сделали заявление о контактах с властями Кубы

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия находится в постоянном контакте с Кубой на рабочем уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы находимся в постоянном контакте на рабочем уровне с нашими кубинскими друзьями», — сказал он.

По словам чиновника, российско-кубинский диалог носит постоянный характер и будет продолжаться.

30 марта Министерство транспорта России сообщило, что танкер «Анатолий Колодкин» прибыл на Кубу и доставил нефть в качестве гуманитарной помощи. Старший научный сотрудник Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Магомед Кодзоев заявил, что Россия могла отправить гуманитарную помощь на Кубу, испытывающую торговую блокаду со стороны США, с одобрения администрации Дональда Трампа, так как речь не идет о коммерческих поставках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok