«Это дает надежду». Россия преодолела блокаду США и помогла Кубе. Может ли это нарушить планы Трампа?

Политолог Кодзоев: Россия могла отправить помощь для Кубы с одобрения Трампа

Россия могла отправить гуманитарную помощь на Кубу, испытывающую торговую блокаду со стороны США, с одобрения администрации Дональда Трампа, так как речь не идет о коммерческих поставках. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший научный сотрудник Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Магомед Кодзоев.

Трамп, скорее всего, не особо возражает против поставок из России. Он сам заявил, что любая страна может отправлять нефть Кубе в качестве гуманитарной помощи. А если на коммерческой основе, то это совсем другое дело Магомед Кодзоев старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

30 марта Министерство транспорта России сообщило, что танкер «Анатолий Колодкин» прибыл на Кубу и доставил нефть в качестве гуманитарной помощи.

В марте этого года — на фоне введенной Трампом блокады — Куба столкнулась с острым экономическим кризисом. Из-за давления Вашингтона 10 марта в столице Кубы Гаване начался блэкаут, а 17 марта энергетическая система острова полностью вышла из строя. По стране также прокатилась волна беспорядков и актов вандализма, однако ситуацию удалось быстро стабилизировать.

100 тыс. тонн нефти Россия доставила на Кубу в качестве гуманитарной помощи

Как указал Кодзоев, конечная цель американской блокады — удушить кубинскую экономику и спровоцировать протесты, чтобы внутренними силами добиться смены правящего режима.

«Мы видим, что Трамп говорит о своих планах после окончания иранской кампании, утверждая, что "следующей будет Куба" (...) Поэтому никаких послаблений в отношении Кубы не наблюдается и не будет. В общем все, что до нас доходит от американского руководства, говорит о том, что они планируют только ужесточать свое давление», — подчеркнул исследователь.

Поэтому компромисс, на который пошли США, мог быть связан с объемами российской помощи.

Скорее всего, этот компромисс был связан с американскими оценками, по которым 100 тысяч баррелей нефти кардинально не изменят ситуацию (...) Если [администрация Трампа] исходила бы из обратного, то между Россией и США возникло бы жесткое недопонимание Магомед Кодзоев старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заблаговременно обсуждала с Вашингтоном вопрос о гуманитарных поставках нефти на Кубу. «Эта тема поднималась в ходе контактов с нашими американскими визави», — указал он, подтвердив, что Вашингтон не возражает против периодических поставок российского топлива по гуманитарным соображениям.

В Кремле также подчеркнули, что Россия не может оставаться безучастной к отчаянному положению кубинцев, вызванному блокадой. Москва продолжит работу по оказанию помощи острову, добавил Песков

Как российская нефть поможет Кубе?

Кодзоев предположил, что российских поставок нефти хватит Кубе на несколько недель, чтобы нормализовать гуманитарную и социально-экономическую ситуацию.

Нужно учитывать и режим экономии, на который кубинские власти перешли в последние месяцы. Поэтому нефти может хватить на две или три недели, в зависимости от того, как используется нефть Магомед Кодзоев старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

Кроме того, политолог напомнил, что Гавана активно развивает возобновляемые источники энергии. Это может позволить дозированно потреблять российскую помощь.

«Если расходовать эту нефть на самые необходимые нужды, то выйдет несколько недель. Но надо понимать, что до введения блокады из одной Венесуэлы 100 тысяч баррелей нефти шло ежедневно (...) Возможно, поэтому США и пропустили российский танкер, так как такой объем помощи Вашингтону кажется приемлемым», — подчеркнул эксперт.

Как отметил в разговоре с «Лентой.ру» руководитель принимающего туроператора Cuba Libre PRO в латиноамериканской республике Александр Карпецкий, для преодоления кризиса необходимы новые поставки гуманитарной помощи.

Эта поставка позволит обеспечить топливом жизненно важную инфраструктуру, в том числе больницы. Глобально это ситуацию не изменит, но здесь важен сам прецедент — помощь оказана и теперь можно ожидать еще топливо Александр Карпецкий руководитель принимающего туроператора Cuba Libre PRO

Как заявлял вице-премьер, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива Фрага, более 100 тысяч жителей островного государства не могут получить медицинскую помощь из-за американских ограничений.

Как на Кубе реагируют на помощь из России

Карпецкий, который проживает на Кубе, указал, что жители страны благодарны за российскую помощь.

Кубинцы всегда с особой благодарностью принимают помощь от России, и, конечно, этот в большей степени символический жест дает много надежд Александр Карпецкий руководитель принимающего туроператора Cuba Libre PRO

Кубинское руководство несколько раз выражало признательность за поддержку российской стороны. 18 февраля глава МИД латиноамериканской республики Бруно Родригес поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в преодолении блокады США.

«Хотел бы особенно поблагодарить за российскую солидарность, которая была выражена вами [президентом России Владимиром Путиным] и правительством России, министром иностранных дел [Сергеем Лавровым] перед лицом ужесточения блокады против Кубы и энергетической осады», — отмечал дипломат.