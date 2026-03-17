«Враг у ворот». Кубу охватили беспорядки. Чего добивается Трамп и может ли он начать новую военную операцию?

Политолог Кодзоев: Военная операция против Кубы ударит по самим США

В случае если президент Дональд Трамп решит начать боевые действия против Кубы, США могут столкнуться с неприятными для себя последствиями. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший научный сотрудник Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Магомед Кодзоев.

В команде Трампа наверняка есть люди, которые понимают, что Куба — это не Венесуэла. Если в этой стране у берегов Флориды начнется гуманитарный кризис, то это будет намного ближе и страшнее для самих США Магомед Кодзоев старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

16 марта Трамп заявил, что после завершения атаки на Иран Вашингтон «займется Кубой». Он также прямо пригрозил островному государству.

«Куба хочет заключения сделки, и, я думаю, мы либо скоро заключим сделку, либо сделаем то, что должны (...) Что-то случится с Кубой довольно скоро», — резюмировал хозяин Белого дома.

При этом 13 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая экономическую зависимость острова от Вашингтона и смену руководства страны. Для смены руководства страны американская администрация ориентируется на сценарий, который США ранее применили в отношении Венесуэлы.

В частности, Вашингтон хочет добиться отстранения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и, как утверждается, уже проводил переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро — внуком бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Предполагается, что стороны обсуждали перспективы отмены санкций и ухода из политики нескольких кубинских руководителей.

Как отмечал ранее в интервью «Ленте.ру» политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский, Трамп хочет взять Кубу под контроль по нескольким причинам.

Географическая — Куба находится в ключевой точке Карибского бассейна: она контролирует подходы к Мексиканскому заливу и маршруты к Панамскому каналу;

— Куба находится в ключевой точке Карибского бассейна: она контролирует подходы к Мексиканскому заливу и маршруты к Панамскому каналу; Военно-стратегическая — база США в Гуантанамо на Кубе помогает проецировать американскую военную силу, включая борьбу с нелегальной миграцией. Она также символически напоминает об американском присутствии в Латинской Америке;

— база США в Гуантанамо на Кубе помогает проецировать американскую военную силу, включая борьбу с нелегальной миграцией. Она также символически напоминает об американском присутствии в Латинской Америке; Идеологическая — Куба позиционирует себя как оплот антиамериканского социалистического проекта в Западном полушарии, что не нравится Республиканской партии и проживающей в США кубинской диаспоре.

По словам Кодзоева, риски военной эскалации велики, однако Трамп попробует другие средства давления на Кубу из-за возможных последствий.

США ищут альтернативу, тем более что они заняты иранским конфликтом. (...) Но если Трамп там потерпит поражение, то может пойти ва-банк против Кубы. Ему важно чувствовать себя триумфатором, пусть даже ценой неприятных последствий Магомед Кодзоев старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

Фото: Norlys Perez / Reuters

Чего Трамп хочет добиться от Кубы?

Как указал Кодзоев, идеальный вариант для Трампа — спровоцировать внутренние беспорядки на Кубе, которые могут сменить правящий режим.

Еще со времен холодной войны у всех президентов США была одна задача — спровоцировать внутренние изменения на Кубе. Дальше идут расхождения, как конкретно этого добиться. Трамп делает ставку на шоковую терапию, чтобы спровоцировать беспорядки Магомед Кодзоев старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

10 марта на фоне введенного США нефтяного эмбарго в столице Кубы Гаване начался блэкаут. Причиной стал выход из строя теплоэлектростанции.

«Вышел из строя блок № 2 ТЭС Ernesto Guevara De La Serna из-за сбоя в системе регулирования турбины», — отмечалось в публикации кубинских энергетиков.

На фоне энергетического коллапса на острове начались беспорядки. 15 марта митингующие разгромили офис коммунистической партии в Мороне. Пять человек были арестованы во время демонстрации. Также подчеркивается, что власти заявляли об актах вандализма и применении камней как оружия против органов правопорядка.

Кодзоев напомнил, что власти Кубы уже сталкивались с масштабными протестами в 2021 году и готовились к подобному сценарию. Кроме того, прямое давление США может привести к обратному эффекту.

На прошлых протестах — в 2021 году — не было эффекта внешнего врага и ощущения «осажденной крепости». Кубинцы могут сложить причину и следствия блэкаута и понять, что сейчас их поджидает «враг у ворот» Магомед Кодзоев старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

«Сейчас большая часть патриотически настроенного населения получает дополнительный мотив, чтобы противостоять политике США. Трамп своими действиями лишь напоминает жителям острова, что их экономические беды стали результатом американского санкционного режима», — подчеркнул исследователь.

Фото: Norlys Perez / Reuters

Могут ли США и Куба заключить сделку?

Несмотря на эскалацию напряженности между Вашингтоном и Гаваной, Кодзоев указал на способы заключения сделки, которые могут устроить Трампа.

«Есть одна точка пересечения — это экономика. США могут допустить сохранение однопартийной коммунистической системы, если кубинские власти решатся на либерализацию экономической жизни и переход стратегически важных объектов под американский капитал», — отметил политолог.

Кроме того, важную роль играют и вопросы пограничной безопасности.

У Трампа особое отношение к вопросу нелегальной миграции. И между органами безопасности США и Кубы всегда действовал канал связи, которому даже не мешали кризисы в отношениях Магомед Кодзоев старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

В частности, эксперт напомнил об инциденте 26 февраля, когда судно под американским флагом незаконно вошло в территориальные воды Кубы и начало стрельбу. Вашингтон сразу заявил о непричастности к столкновению и договорился с Гаваной об отправке специалистов ФБР, чтобы расследовать случившееся.

«На основе этого расследования могут наладиться контакты, может установиться некоторое взаимное доверие, которое в последующем может привести к конструктивному решению проблем (...) Поэтому шанс на успех переговоров, несмотря на угрозы США, остается», — резюмировал собеседник.

Как Россия реагирует на давление против Кубы?

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказать посильную помощь Кубе на фоне эмбарго со стороны США.

«Мы, как Россия, готовы оказать всю посильную помощь. Все эти вопросы прорабатываются с нашими кубинскими визави», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Куба сейчас сталкивается с большими гуманитарными проблемами. Москва поддерживает контакты с Гаваной на экспертном и рабочем уровнях.

Также 18 февраля президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей заявил, что Москва считает неприемлемыми новые санкции в адрес Кубы.