23:11, 10 марта 2026Мир

Столица Кубы погрузилась во тьму

Кубинская Гавана частично осталась без электричества после новой аварии на ТЭС
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Norlys Perez / Reuters

В кубинской столице фиксируется новый блэкаут на фоне отключений тепловой электростанции. Об этом сообщает Электрическая компания острова UNE в социальной сети X.

«Вышел из строя блок № 2 ТЭС Ernesto Guevara De La Serna из-за сбоя в системе регулирования турбины», — говорится в публикации энергетиков.

Тем временем журналист РИА Новости подтвердил, что в городе отсутствует свет, а также имеются проблемы с доступом к мобильному интернету сразу в нескольких районах Гаваны.

Уточняется, что неполадки с генерацией усугубляются сбоями и авариями, которые происходят на ключевых объектах энергетической инфраструктуры. Так, поломка на ТЭС Антонио Гитерас 4 марта спровоцировала коллапс энергосистемы, затронув две трети острова.

Ранее жительница Гаваны, турагент Елена Лапина описала энергетический кризис на Кубе словами «люди устали». По ее словам, на фоне блокировок США транспорт в Гаване не работает.

Топливный кризис начал разрастаться на территории республики с 10 февраля. Кубинские аэродромы объявили, что больше не смогут дозаправлять самолеты, поэтому авиакомпании «Россия» и Nordwind приняли решение приостановить полеты на остров.

