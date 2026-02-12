Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Путешествия
15:36, 12 февраля 2026Путешествия

Россиянка описала энергетический кризис на Кубе словами «люди устали»

Турагент Лапина: На фоне блокировок США Кубы транспорт в Гаване не работает
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Живущая на Кубе россиянка описала местный энергетический кризис словами «люди устали». О ситуации в стране рассказала в беседе с aif.ru жительница Гаваны, турагент Елена Лапина.

По словам представителя туристической сферы, на фоне блокировок США островного государства, местные жители вынуждены адаптироваться к постоянным ограничениям в работе электроносителей из-за нехватки топлива. Так, отключения света происходят практически во всех провинциях Кубы с 9:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00. Исключениями являются курорты Варадеро и Гуадалавака, а также отели с собственными генераторами.

«Открыто, конечно, никто недовольство не выражает, однако в глубине души все мы надеемся, что ситуация изменится», — добавила проживающая в латиноамериканской стране с 2004 года российская эмигрантка.

Лапина отметила, что общественный транспорт в Гаване не работает, а регулярными рейсами в столице занимаются только такси — так называемые «альмендроны», в которые помещаются от 5 до 8 человек. Топливо на Кубе на данный момент продается по 1,3 доллара за литр (около 100 рублей), а люди вынуждены стоять в очередях. Также местные ждут гуманитарных поставок из-за большого дефицита продовольственных товаров, которые должны поступить в государственные магазины для выдачи по специальным карточкам.

«Продукты в такие магазины могут не привозить очень долго — где-то, например, неделями могут не выдавать сахар или рис. Цены там, как правило, копеечные, однако базового набора продуктов для жизни, конечно, не хватает», — объяснила турагент.

Топливный кризис начался в республике с 10 февраля. Аэродромы страны заявили, что больше не смогут дозаправлять самолеты, поэтому авиакомпании «Россия» и Nordwind решили приостановить полеты на остров. При этом российских туристов начали массово выселять из люксовых отелей.

