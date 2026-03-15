На Кубе митингующие из-за энергокризиса разгромили офис компартии

AP: Митингующие из-за энергокризиса на Кубе разгромили офис компартии в Мороне

Митингующие из-за энергокризиса на Кубе разгромили офис коммунистической партии в Мороне. Об этом информирует агентство Associated Press (AP) со ссылкой на власти государства.

«Группа жителей города в центральной Кубе вышла на улицы рано утром в субботу и частично разрушила местный штаб правящей коммунистической партии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пять человек были арестованы во время демонстрации. Также подчеркивается, что власти заявляли об актах вандализма и сообщали о бросании камней протестующими.

Ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая экономическую зависимость острова от Вашингтона и смену руководства страны. По данным источников, Трамп и его союзники хотят добиться отстранения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

До этого президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей выступил против новых санкций в адрес страны.

Также сообщалось, что в кубинской столице фиксируется новый блэкаут на фоне отключений тепловой электростанции. Вышел из строя блок № 2 ТЭС Ernesto Guevara De La Serna.