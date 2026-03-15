Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:16, 15 марта 2026

На Кубе митингующие из-за энергокризиса разгромили офис компартии

AP: Митингующие из-за энергокризиса на Кубе разгромили офис компартии в Мороне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Митингующие из-за энергокризиса на Кубе разгромили офис коммунистической партии в Мороне. Об этом информирует агентство Associated Press (AP) со ссылкой на власти государства.

«Группа жителей города в центральной Кубе вышла на улицы рано утром в субботу и частично разрушила местный штаб правящей коммунистической партии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пять человек были арестованы во время демонстрации. Также подчеркивается, что власти заявляли об актах вандализма и сообщали о бросании камней протестующими.

Ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая экономическую зависимость острова от Вашингтона и смену руководства страны. По данным источников, Трамп и его союзники хотят добиться отстранения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

До этого президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей выступил против новых санкций в адрес страны.

Также сообщалось, что в кубинской столице фиксируется новый блэкаут на фоне отключений тепловой электростанции. Вышел из строя блок № 2 ТЭС Ernesto Guevara De La Serna.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok