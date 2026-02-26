Кубинские пограничники расстреляли людей на судне под флагом США. Станет ли это поводом для нападения на союзника России?

Политолог Коновалова-Алхименкова: Куба может жестко ответить на действия США

У Кубы нет другого варианта, кроме как жестко отвечать на действия США, чтобы не допустить начала полномасштабного вооруженного конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова-Алхименкова.

У Кубы нет вариантов, кроме как реагировать жестко, отбиваться от таких «укусов». Это глобально не удержит США от нажима, но покажет решимость защищать суверенитет Ксения Коновалова-Алхименкова политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ

26 февраля МВД Кубы сообщило, что судно под американским флагом незаконно вошло в территориальные воды государства и начало стрельбу. В ответ кубинские пограничники открыли огонь, жертвами стали четыре человека.

По данным газеты The New York Times, катер не имел отношения к Военно-морским силам (ВМС) США или Береговой охране. Собеседник издания уточнил, что в перестрелке оказалось гражданское судно США, входившее в состав флотилии по вывозу родственников с Кубы.

Инцидент с судном произошел на фоне жесткого давления администрации президента США Дональда Трампа на Кубу. 30 января глава Белого дома подписал указ о введении чрезвычайного положения под предлогом угрозы национальной безопасности со стороны островного соседа.

Также журнал Politico сообщал, что США рассматривают сценарий полной морской блокады Кубы для прекращения импорта нефти

Фото: Ramon Espinosa / AP

Может ли начаться новый конфликт?

Как отметила Коновалова-Алхименкова, риск вооруженной эскалации между США и Кубой остается низким, так как администрация Трампа занята переговорами с Ираном, а также проблемами внутри Мексики и Венесуэлы.

По реакции официальных лиц США можно увидеть, что на войну с Кубой никто не идет. Каким бы самодовольным человеком ни был Трамп, воевать со всеми подряд его команда не станет Ксения Коновалова-Алхименкова политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ

Эксперт также подчеркнула, что население в США и большая часть правящих элит не поддержат конфликт с Кубой.

В частности, вице-президент Джей Ди Вэнс США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не рассматривает инцидент с катером в водах Кубы как нечто серьезное и вызывающее значительные опасения: «Ситуация, которую мы наблюдаем, будем надеяться, не настолько плоха, как можно было бы опасаться».

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сотрудники американской администрации не имеют отношения к инциденту с катером.

Здесь могло произойти многое, но я даже не буду строить догадки (...) Вариантов может быть много. Достаточно сказать, что подобные перестрелки в открытом море — это крайне необычное явление. Такое не происходит каждый день Марко Рубио госсекретарь США

Коновалова-Алхименкова обратила внимание на ситуацию и с тайными переговорами между Вашингтоном и Гаваной. 18 февраля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что госсекретарь США ведет переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро — внуком бывшего лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро.

Известно, что они проходят в обход официальных каналов связей с кубинским правительством. Источник портала указал, что это «не столько переговоры, сколько обсуждением будущего» островного государства.

По словам эксперта, успех переговоров маловероятен.

Поле для переговоров очень маленькое. Кубе практически нечего уступать США без жизненно важных потерь. Они могут обсуждать с Вашингтоном права человека или бизнес (...) Но Вашингтон хочет смены строя Ксения Коновалова-Алхименкова политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ

«Если кубинские элиты, в основном, консолидированы, провернуть "венесуэльский сценарий" у США не получится. Поэтому напряженность между двумя странами продолжится. Что бы Куба ни делала, насильственное свержение американцами маловероятно», — резюмировала исследователь.

Как Россия может помочь Кубе?

Коновалова-Алхименкова указала, что Россия уже оказала всю необходимую политическую помощь Кубе. По ее словам, переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей 18 февраля уже показали присутствие Москвы.

Также политолог указала, что гуманитарная и экономическая помощь не изменит стратегическую ситуацию для острова. По ее словам, необходимо участие России в восстановлении энергетики на фоне изоляции со стороны США.

На Кубе нужно восстанавливать НПЗ, обновлять мощности генерации электроэнергии, надо много вкладывать и проводить большие инфраструктурные стройки, это задачи на десятилетия Ксения Коновалова-Алхименкова политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

18 февраля Лавров призвал США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы.

«Вместе с большинством членов мирового сообщества мы призываем США проявить здравый смысл, ответственный подход, воздержаться от планов военно-морской блокады Острова свободы», — подчеркнул дипломат.

Также в России прокомментировали и инцидент с катером у берегов Кубы. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Кремль считает это столкновение подготовкой терактов на территории острова.