12:36, 26 февраля 2026Мир

В Кремле прокомментировали инцидент с катером у берегов Кубы

Песков: РФ исходит из того, задержанные у Кубы признались в подготовке терактов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Кремль исходит из того, что задержанные на катере с флагом США у берегов Кубы признались в подготовке терактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь комментировать нечего, учитывая, что, как было сообщено из Гаваны, захваченные граждане Кубы, которые с оружием в руках пытались проникнуть на территорию острова, признали, что пытались проникнуть на территорию с целью осуществления террористических действий», — сказал он.

Песков подчеркнул, что это признание и к этому «так и нужно относиться». Россия, в свою очередь, призывает к сдержанности по ситуации вокруг Кубы.

Судно под американским флагом незаконно вошло в территориальные воды Кубы и начало стрельбу. В ответ кубинские пограничники открыли огонь. Четыре человека, которые находились на борту катера, не выжили.

