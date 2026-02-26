Реклама

04:04, 26 февраля 2026Мир

Судно под американским флагом вошло в территориальные воды Кубы, в ответ пограничники открыли огонь. Что известно о происшествии?

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Судно под американским флагом незаконно вошло в территориальные воды Кубы и начало стрельбу. В ответ кубинские пограничники открыли огонь, в результате чего на борту катера погибли четыре человека, сообщили в МВД Кубы.

В результате столкновения, по состоянию на момент публикации данной информации, с иностранной стороны четверо нападавших были ликвидированы и шестеро получили ранения

МВД Кубы

Сообщается, что утром 25 февраля примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара заметили лодку с номером FL7726SH. Судно, нарушившее правила, перехватила группа из пяти сотрудников пограничной службы МВД Кубы. Раненые в ходе перестрелки были эвакуированы и получили медицинскую помощь.

Судно не принадлежало ВМС США

Как позднее сообщила The New York Times со ссылкой на американского чиновника, катер не имел отношения к ВМС США или Береговой охране. Собеседник газеты уточнил, что в перестрелке оказалось гражданское судно США, входившее в состав флотилии по вывозу родственников из Кубы.

Чиновник США изначально сказал, что в перестрелке оказалось гражданское судно США, входившее в состав флотилии по вывозу родственников из Кубы, он добавил, что судно не принадлежало ни ВМС США, ни Береговой охране. Позднее разведка подтвердила, что атаке подверглось отдельно взятое судно

The New York Times

Береговая охрана США отказалась давать какие-либо комментарии касательно инцидента в водах Кубы. Ее представители перенаправили все запросы в Госдепартамент.

Вэнс не считает произошедшее серьезным инцидентом

Администрация США отказалась рассматривать инцидент с катером в водах Кубы как нечто серьезное и вызывающее значительные опасения. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ситуация, которую мы наблюдаем, будем надеяться, не настолько плоха, как можно было бы опасаться

Джей Ди Вэнсвице-президент США

Конгрессмен Карлос Хименес призвал расследовать инцидент с катером у берегов Кубы. Он считает важным выяснить все детали произошедшего.

Рубио назвал инцидент с катером необычным

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сотрудники американской администрации не имеют отношения к инциденту с катером.

Здесь могло произойти многое, но я даже не буду строить догадки о том, что это могло быть. Вариантов может быть много. Достаточно сказать, что подобные перестрелки в открытом море — это крайне необычное явление. Такое не происходит каждый день

Марко Рубиогоссекретарь США

Он добавил, что власти расследуют, пострадали ли американские граждане или постоянные жители Соединенных Штатов в результате перестрелки.

