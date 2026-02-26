Госсекретарь США Рубио назвал инцидент с катером в водах Кубы необычным

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сотрудники американской администрации не имеют отношения к инциденту с катером. Он назвал произошедшее необычным, передает ТАСС.

Глава дипведомства отметил, что вариантов произошедшего могло быть много, он не стал строить догадки, однако отметил, что подобное происходит не каждый день.

По словам Рубио, американские власти расследуют, пострадали ли граждане или постоянные жители США в результате перестрелки.

Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под флагом США вторгся в воды страны и открыл стрельбу. Согласно информации ведомства, жертвами перестрелки стали четыре американца, еще шесть пострадали.

Как позднее писала The New York Times со ссылкой на американского чиновника, катер не имел отношения к ВМС США или Береговой охране. Собеседник газеты уточнил, что в перестрелке оказалось гражданское судно США, входившее в состав флотилии по вывозу родственников из Кубы.

