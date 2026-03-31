23:22, 31 марта 2026Россия

Над Крымом пропал военно-транспортный Ан-26

Минобороны сообщило о потере связи с самолетом Ан-26 над Крымом
Над Крымом потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, передает ТАСС.

«31 марта около 18.00 при совершении планового перелета над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. Судьба экипажа и находившихся на борту пассажиров неизвестна», — указано в сообщении.

Отмечается, что по самолету не было поражающего действия. На предполагаемое место происшествия направлена поисково-спасательная группа.

Ранее в Нижнекамске отменили все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия после мощного взрыва на «Нижнекамскнефтехиме». По последним данным, в результате происшествия пострадали 68 человек.

