Над Крымом пропал военно-транспортный Ан-26

Минобороны сообщило о потере связи с самолетом Ан-26 над Крымом

Над Крымом потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, передает ТАСС.

«31 марта около 18.00 при совершении планового перелета над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. Судьба экипажа и находившихся на борту пассажиров неизвестна», — указано в сообщении.

Отмечается, что по самолету не было поражающего действия. На предполагаемое место происшествия направлена поисково-спасательная группа.

