16:07, 31 марта 2026Россия

В российском городе отменили массовые мероприятия после мощного взрыва на химзаводе

В Нижнекамске отменили массовые мероприятия после мощного взрыва на химзаводе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Нижнекамске отменили все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия после мощного взрыва на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

О ЧП в Нижнекамске стало известно ранее 31 марта. Пожар, из-за которого взорвался осушитель, распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пламенем в здании охвачена и насосная установка.

По последним данным, 58 человек пострадали, еще троих спасти не удалось.

В сети также появилось видео первых секунд после мощного взрыва, прогремевшего на химзаводе. На кадрах видно несколько человек в спецовках и касках, которые бегут по одному из цехов к выходу.

    «Жители жалуются на химический запах». На крупнейшем нефтехимическом предприятии России прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

    Доктор Мясников призвал россиян сдать один анализ хотя бы раз в жизни

    Власти российского региона обязали работодателей искать контрактников

    Коллекцию фартуков бренда Miu Miu оценили в сети фразой «косплей бедности высшего класса»

    Путин запустил новый вид машин по российской мегатрассе

    Дефицит российского бюджета за два месяца оценили в 5,6 триллиона рублей

    Власти обратились к жителям после мощного взрыва на российском химзаводе

    Стало известно о состоянии пострадавших после мощного взрыва на заводе в Нижнекамске

    В российском городе отменили массовые мероприятия после мощного взрыва на химзаводе

    Турист оказался погребен под сотнями метров снега в горах Австрии и не выжил

