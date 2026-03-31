В российском городе отменили массовые мероприятия после мощного взрыва на химзаводе

В Нижнекамске отменили массовые мероприятия после мощного взрыва на химзаводе

В Нижнекамске отменили все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия после мощного взрыва на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

О ЧП в Нижнекамске стало известно ранее 31 марта. Пожар, из-за которого взорвался осушитель, распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пламенем в здании охвачена и насосная установка.

По последним данным, 58 человек пострадали, еще троих спасти не удалось.

В сети также появилось видео первых секунд после мощного взрыва, прогремевшего на химзаводе. На кадрах видно несколько человек в спецовках и касках, которые бегут по одному из цехов к выходу.