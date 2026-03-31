13:31, 31 марта 2026Экономика

В одной стране пригрозили лишить работы бастующих врачей

Премьер Стармер пригрозил бастующим ординаторам в Англии
Вячеслав Агапов
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал врачей-ординаторов прекратить забастовку. Его слова приводит РИА Новости.

Британская медицинская ассоциация (British Medical Association, BMA) объявила забастовку врачей-ординаторов в Англии. Причиной стали низкие зарплаты и нехватка рабочих мест. Мероприятия пройдут с 7 по 13 апреля, врачи требуют индексации как минимум на 26 процентов.

В свою очередь Стармер пригрозил отменить планы по созданию четырех тысяч рабочих мест. Он заявил, что подобная акция обходится в 250 миллионов фунтов стерлингов (330 миллионов долларов) и дал врачам 48 часов.

«Никто не выиграет от отказа от сделки. Врачи-ординаторы окажутся в худшем положении. Вместо предлагаемых повышения заработной платы, продвижения по службе и поддержки в этом году они получат стандартную зарплату без каких-либо дополнительных реформ, которые могли бы улучшить их жизнь», — заявил он.

В понедельник, 23 марта, в Германии прошла общенациональная забастовка работников аптек. Работники объявили забастовку на фоне нехватки финансирования и роста расходов. Во многих городах часть учреждений прекратила работу, а в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе и Ганновере прошли демонстрации. Президент Федеральной ассоциации аптечных объединений страны Томас Прайс отметил, что последнее повышение оплаты услуг аптек было более десяти лет назад, тогда как расходы на содержание бизнеса значительно выросли.

