Россия
13:24, 31 марта 2026

В России назвали причину участившихся налетов украинских БПЛА

Военэксперт Дандыкин: Европа активно помогает Украине в обеспечении дронами
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вся Европа активно помогает Украине в вопросе обеспечивания дронами, в связи с чем выросло число ударов по России. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, чьи слова приводит NEWS.ru.

По его мнению, ВС России должны наносить удары по транспортным артериям и мостам на Украине, через которые поставляются БПЛА.

«Очевидно, что вся Европа работает на обеспечение ВСУ дронами. Они сделали ставку на это. Расход БПЛА у украинской армии резко вырос. Бить надо по складам, по цехам. Сейчас почти все вынесено за пределы Украины», — пояснил он.

За последнее время участились удары ВСУ по российским регионам. В частности, в ночь на 31 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами 92 беспилотника ВСУ. Дроны атаковали Ленинградскую, Ростовскую, Смоленскую, Калужскую и Тверскую области, а также Московский регион.

