В России прокомментировали визит Каллас в Киев известным анекдотом

Косачев прокомментировал визит Каллас в Киев анекдотом про ключи

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал визит верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Киев, указав на неправильную расстановку приоритетов европейскими чиновниками. Он высказался об этом в своем Telegram-канале.

«Это как в известном анекдоте, когда ключи потерялись в придорожной траве, но ищут их на асфальте в свете уличного фонаря, потому что там виднее», — пошутил Косачев.

Он также с иронией отметил, насколько жителям ЕС «повезло» с их брюссельскими руководителями.

Ранее Каллас отказалась назвать дату вступления Украины в объединение. Глава евродипломатии сообщила, что присоединение Киева к ЕС зависит от обеих сторон.