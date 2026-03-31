В России захотели ввести второй обязательный иностранный язык в школах

ТАСС: Минпросвещения хочет сделать второй иностранный язык обязательным в школах

Министерство просвещения России намерено сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

Известно, что Совет Минпросвещения по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования (СПО) до этого одобрил проект ФГОС среднего общего образования. Предполагается, что мера вступит в силу 1 сентября 2027 года.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения изучает возможность сократить изучение в школах иностранного языка в 5-7 классах с трех часов в неделю до двух. Об этом заявил ректор МПГУ Алексей Лубков.