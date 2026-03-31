В Сети распространили фейк о наказании за разведение шалфея

Данные об уголовном наказании за разведение шалфея оказались фейком

Некоторые СМИ и паблики исказили информацию агентства ТАСС о том, что выращивание шалфея может привести к уголовному наказанию.

В публикации ТАСС член коллегии адвокатов «Синельщиков и партнеры» Олеся Слезкина сообщила, что за выращивание на дачных участках шалфея предсказателей (Salvia divinorum), который не тождественен обычному лекарственному или декоративному шалфею, может грозить уголовное наказание. Однако, по ее словам, ответственность в России наступает не за «шалфей вообще», а за выращивание конкретных ботанических видов, включенных в утвержденный правительством перечень растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры.

«В перечне прямо указан шалфей предсказателей (Salvia divinorum) – но это не тождественно обычному лекарственному или декоративному шалфею, который выращивают на дачных участках», — подчеркнула юрист.

В постановлении правительства, на которое также ссылается Слезкина, в перечне растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ, также указан только Шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum) с пометкой «независимо от фазы развития растения».

В Уголовном кодексе сказано, что лишение свободы сроком до 8 лет грозит, если культивирование растений было совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо совершенные в особо крупном размере.

В остальных случаях предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

О запрете на выращивании шалфея предсказателей высказывался депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. «Не все собственники дачных участков знают, что за ряд растений на своей территории можно получить большой штраф или даже сесть в тюрьму. Среди десяти самых опасных растений на даче: борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, шалфей предсказателей, мята полевая, овес пустой, заразиха ветвистая, кополя, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный, а также грибы любого вида, содержащие псилоцибин и псилоцин», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Новость получила широкое распространение в крупных СМИ и Telegram-каналах, при этом некоторые из них в заголовке сделали пометку, что запрет распространяется на конкретный вид растения, а не на шалфей в целом — РБК, «Лента.ру».

Некоторые СМИ раскрыли суть новости в тексте, а в заголовке выбрали формулировку «шалфей», вводя пользователей в заблуждение — РИА Новости, «МК».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».