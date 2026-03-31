В США призвали депортировать сына Нетаньяху на передовую войны с Ираном

Бэннон призвал депортировать сына Нетаньяху на передовую войны с Ираном

Бывший советник Белого дома Стив Бэннон потребовал от Министерства внутренней безопасности США выслать из страны сына израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом он заявил в эфире своего шоу War Room, сообщает Newsweek.

«Где Министерство внутренней безопасности? Выдворите его завтра. Наденьте на него форму. Пусть он будет в первом ряду», — сказал Бэннон, имея в виду Яира Нетаньяху, который проживает в Майами.

Бэннон также призвал привлечь к боевым действиям арабских союзников США. «И добавьте пару катарских принцев. Добавьте туда и саудовских принцев. Выведите их из Лондона, выведите их из лондонских казино и борделей. И верните их в Персидский залив», — добавил политик.

Ранее тысячи американцев создали петицию, в которой требуют отправить младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона в Иран в составе армии. На сайте с петицией выдвинут саркастичный аргумент в пользу такого решения: поскольку Соединенные Штаты сильны, пока их готовы защищать такие лидеры, как Трамп, его сын должен взять пример с отца и лично отправиться на войну с Ираном.

У прессы сложилось мнение, что основателем движения за отправку сына Трампа в зону конфликта может быть экс-сценарист сериала «Южный Парк» Тоби Мортон.