Мир
08:20, 31 марта 2026Мир

Во Франции указали на преимущество России в конфликте с Украиной

Генерал ВВС Франции указал на успехи РФ в модернизации вооружений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Заместитель начальника Военно-воздушных сил (ВВС) Франции генерал Доминик Тардиф указал на технологическое преимущество России в конфликте с Украиной. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

«Поскольку они направляют значительную часть своего национального богатства в оборонную промышленность, их конструкторские бюро могут добиваться очень значительных успехов», — сказал Тардиф. Генерал отметил, что Россия постоянно модернизирует беспилотники, ракеты и сенсоры для авиации.

Французский военный подчеркнул, что российская оборонная промышленность активно развивается благодаря значительным финансовым вливаниям, что позволяет ей опережать противника в технологическом плане.

Ранее Тардиф заявил о необходимости готовить ВВС страны к потенциальному конфликту с Россией. Он пояснил, что французские летчики могут оказаться «на передовой с первого дня» в случае проблем на восточном фланге альянса.

