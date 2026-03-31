Задание из мессенджера стоило молодому россиянину свободы

В Краснодарском крае ФСБ задержала жителя за планирование теракта

В Краснодарском крае сотрудники УФСБ задержали 20-летнего местного жителя, который получил террористическое задание из мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 УК РФ («приготовление к совершению террористического акта»). Он находится под стражей. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, по указанию куратора молодой человек планировал поджечь трансформаторную подстанцию, приобретя для этого зажигательную смесь. Однако довести задуманное до конца не успел — его задержали. Указанная подстанция питает электроэнергией военные объекты, курортно-санитарные учреждения и частные дома в Анапе. Ее повреждение могло нанести значительный ущерб.

Ранее в Свердловской области осудили подростков за теракт на железной дороге.

