23:35, 30 марта 2026Мир

Захарова поиронизировала над советом европейцам никуда не ездить с целью экономии топлива

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над тем, что европейцам предложили меньше пользоваться транспортом, чтобы экономить топливо. По ее словам, такой подход поражает своей прогрессивностью. Об этом она написала в Telegram.

«Стратегия ЕС в сфере энергетики поражает своей прогрессивностью: не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда. Слоган Европейской комиссии: "Погружаем во тьму за ваши деньги"», — говорится в сообщении дипломата.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен призвал европейцев меньше ездить и летать на фоне энергетического кризиса, возникшего из-за конфликта на Ближнем Востоке.

