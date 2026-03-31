16:47, 31 марта 2026Наука и техника

Запуск новейшего российского «Союза-5» перенесли

КазТАГ: Российскую ракету «Союз-5» запустят с космодрома Байконур 4 апреля
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Артем Пылаев / РИА Новости

Российскую двухступенчатую ракету «Союз-5» («Сункар») комплекса Байтерек планируется запустить с космодрома Байконур не 2 апреля, а 4-го. О переносе старта со ссылкой на источник на космодроме сообщает КазТАГ.

Выкатка ракеты на стартовый комплекс площадки 45 перенесена с 29 марта на 31-е. Пуск носителя с макетом полезной нагрузки намечен на резервную дату — 4 апреля в 14:00 московского времени.

«В случае необходимости проведения дополнительных проверок и испытаний, предусмотрена даты пуска в следующий резервный день, 5 апреля», — сказал собеседник.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник, ракета «Союз-5» сегодня, 31 марта, установлена на стартовом столе, а ее запуск может состояться 3 апреля.

Ранее КазТАГ со ссылкой на источник на космодроме сообщило, что «Союз-5» планируется запустить с Байконура 2 апреля.

В ноябре госкорпорация «Роскосмос» рассказала, что новая российская среднетяжелая ракета «Союз-5» прибыла на космодром Байконур для своего первого пуска.

Стартовая масса двухступенчатой ракеты «Союз-5» составляет около 530 тонн, длина — 61,87 метра, диаметр — 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн.

