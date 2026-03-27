Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля

КазТАГ: Российскую ракету «Союз-5» запустят с космодрома Байконур 2 апреля

Российскую двухступенчатую ракету «Союз-5» («Сункар») комплекса Байтерек планируется запустить с космодрома Байконур 2 апреля. Об этом со ссылкой на источник на космодроме сообщает КазТАГ.

Выкатка ракеты на стартовый комплекс площадки 45 запланирована на 29 марта, пуск носителя с макетом полезной нагрузки — на 2 апреля в 14:00 московского времени. «В случае необходимости проведения дополнительных проверок и испытаний, предусмотрена даты пуска в следующий резервный день 3 апреля», — сказал собеседник.

В ноябре госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что новая российская среднетяжелая ракета «Союз-5» прибыла на космодром Байконур для своего первого пуска.

Стартовая масса двухступенчатой ракеты «Союз-5» составляет около 530 тонн, длина — 61,87 метра, диаметр — 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн.