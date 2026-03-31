Бывший СССР
21:43, 31 марта 2026

Зеленский наградил Каллас орденом

Зеленский вручил Каллас орден княгини Ольги
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский наградил главу дипломатии Европейского союза (ЕС) Каю Каллас орденом княгини Ольги. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Х.

«Я думаю об Украине каждый день с тех пор, как Россия начала свою войну. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вашей стране защитить себя», — написала она.

Каллас отдельно поблагодарила украинского лидера за эту «великую честь».

Ранее Зеленский раскрыл подробности визита Каллас в Киев. «Говорили и о необходимости увеличения давления на Россию и работе над открытием переговорных кластеров по нашему членству в Евросоюзе», — рассказал он.

