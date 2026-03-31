Зеленский наградил Каллас орденом

Зеленский вручил Каллас орден княгини Ольги

Президент Украины Владимир Зеленский наградил главу дипломатии Европейского союза (ЕС) Каю Каллас орденом княгини Ольги. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Х.

«Я думаю об Украине каждый день с тех пор, как Россия начала свою войну. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вашей стране защитить себя», — написала она.

Каллас отдельно поблагодарила украинского лидера за эту «великую честь».

Ранее Зеленский раскрыл подробности визита Каллас в Киев. «Говорили и о необходимости увеличения давления на Россию и работе над открытием переговорных кластеров по нашему членству в Евросоюзе», — рассказал он.