Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:01, 31 марта 2026Бывший СССР

Зеленский обсудит с США пасхальное перемирие

Зеленский: Перемирие на Пасху будет обговорено с командой Трампа
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Украина обсудит перемирие на пасхальные праздники с Вашингтоном. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Завтра я буду разговаривать с американской командой, в том числе и по этому вопросу. Мы надеемся на результаты», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев рассчитывает, что команда президента США Дональда Трампа поддержит инициативу.

Ранее украинский лидер заявил, что Киев пока не получил от России сигналов по энергетическому перемирию. По его словам, Украина готова прекратить удары по российской энергетике в случае аналогичных действий со стороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok