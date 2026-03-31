Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:34, 31 марта 2026Интернет и СМИ

Женившийся на подруге дочери ведущий рассказал об их 31-летней разнице в возрасте

Маргарита Щигарева
Фото: Daniel Hambury / PA Images / Getty Images

Британский теле- и радиоведущий, спортивный комментатор Ричард Киз объяснил решение жениться на подруге своей дочери — юристе Люси Роуз, которая моложе его на 31 год. О браке он высказался в беседе с Telegraph.

По словам 68-летнего Киза, он давно чувствовал, что хочет быть с Роуз, однако не сразу решился на это. «Я никогда не думал, что мой [прошлый] брак окончится после 34 лет своего существования. Но Люси ворвалась в мою жизнь — и ого, что за сила природы», — отметил он.

Ведущий также назвал бредом обвинения в том, что он заставил будущую жену вступить в отношения с ним. Как заверил Киз, его супруга — сильный и волевой человек. «Людей это поражает, но я никогда не чувствовал разницу в возрасте с ней. Никогда», — добавил комментатор.

Ведущий женился на приятельнице своей дочери в 2023 году. За семь лет до этого он развелся с женой Джулией, с которой состоял в браке с 1982 года. Новый брак вызвал критику в адрес Киза из-за большой разницы в возрасте с супругой.

Ранее стали известны подробности новых отношений телеведущего Дмитрия Диброва, который в 2025 году развелся с женой Полиной. Утверждалось, что рядом с новой возлюбленной он «расцвел и помолодел».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok