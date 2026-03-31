Женившийся на подруге дочери ведущий рассказал об их 31-летней разнице в возрасте

Ведущий Киз объяснил «силой природы» решение жениться на подруге дочери

Британский теле- и радиоведущий, спортивный комментатор Ричард Киз объяснил решение жениться на подруге своей дочери — юристе Люси Роуз, которая моложе его на 31 год. О браке он высказался в беседе с Telegraph.

По словам 68-летнего Киза, он давно чувствовал, что хочет быть с Роуз, однако не сразу решился на это. «Я никогда не думал, что мой [прошлый] брак окончится после 34 лет своего существования. Но Люси ворвалась в мою жизнь — и ого, что за сила природы», — отметил он.

Ведущий также назвал бредом обвинения в том, что он заставил будущую жену вступить в отношения с ним. Как заверил Киз, его супруга — сильный и волевой человек. «Людей это поражает, но я никогда не чувствовал разницу в возрасте с ней. Никогда», — добавил комментатор.

Ведущий женился на приятельнице своей дочери в 2023 году. За семь лет до этого он развелся с женой Джулией, с которой состоял в браке с 1982 года. Новый брак вызвал критику в адрес Киза из-за большой разницы в возрасте с супругой.

