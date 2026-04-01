00:40, 1 апреля 2026Россия

Франции предрекли месть со стороны Ирана после одного шага

Попов: Отправка вертолетов Tiger Францией вызовет гнев у Ирана
Марина Совина
Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Франция отправкой вертолетов Tiger на Ближний Восток вызовет гнев у руководства Ирана, который повлечет за собой серьезный ответ. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

При этом отправка четырех ударных вертолетов не сыграет значительной роли, уверен эксперт. «Но как только они прилетят на какую-то базу или нанесут боевой удар по иранским силам, то сразу получат ответ, они будут атакованы», — пояснил Попов.

Кроме того, считает эксперт, имидж Парижа может сильно пострадать из-за помощи Вашингтону в войне с Ираном. «Не исключаю, что французские корабли, танкеры под французским флагом также могут стать законной целью для Ирана», – добавил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что военная операция Соединенных Штатов против Ирана близится к окончанию. По его словам, у США «все хорошо».

