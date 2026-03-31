Трамп объявил о скором завершении операции против Ирана

Трамп сообщил о скором завершении операции США против Ирана

Американский президент Дональд Трамп заявил, что военная операция Соединенных Штатов против Ирана близится к окончанию. Он высказался об этом в телефонном интервью телеканалу NBC.

По его словам, у США «все хорошо». «Это [военная операция] приближается к завершению», — сообщил он.

Ранее Трамп заявил, что США уничтожают Иран, и конфликт не будет продолжаться долго. По его словам, после завершения боевых действий Ормузский пролив откроется «автоматически» и другие страны смогут сами его «открыть».

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп готов завершить военную операцию против Ирана, даже если заявленные им цели не будут достигнуты. По данным издания, в Белом доме опасаются затяжной войны с большими потерями и не видят вариантов быстрых военных решений.