Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:48, 31 марта 2026

Раскрыто отношение Трампа к завершению войны с Ираном

WSJ: Трамп готов прекратить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп готов прекратить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива. Об этом он якобы рассказал своим помощникам, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации.

Сообщается, что в последнее время Трамп и его команда пришли к мнению, что конфликт продлится еще четыре-шесть недель. По мнению американского лидера, Вашингтон должен ослабить военно-морской флот Ирана и его ракетные запасы, а также свернуть текущие военные действия.

При этом Трамп пытается оказывать дипломатическое давление на Тегеран, чтобы возобновить свободную торговлю. Ожидается, что контроль Ирана над водным путем укрепится, а операцию по его открытию отложат на более поздний срок.

Ранее Белый дом раскрыл крайний срок заключения сделки с Ираном. Пресс-секретарь ведомства Кэролайн Левитт заявила, что Вашингтон надеется подписать соглашение в течение недели, до 6 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Перед Минцифры поставили задачу снизить использование VPN в России. Что в ведомстве думают о введении штрафов за это?

    В Москве назвали зарплату упаковщика киндеров-сюрпризов

    Тигры расправились с двумя людьми в один день

    Девушка обнаружила необычную сексуальную особенность партнера и засомневалась в себе

    Президент Польши получил травму во время награждения в США

    Раскрыто отношение Трампа к завершению войны с Ираном

    В США сделали предупреждение после атаки Ирана

    В России расширили список автомобилей с повышенным транспортным налогом

    В Москве назвали необходимую для покупки однушки зарплату

    Домовладелец тайно записывал интимные моменты арендаторов на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok