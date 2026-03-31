Раскрыто отношение Трампа к завершению войны с Ираном

WSJ: Трамп готов прекратить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп готов прекратить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива. Об этом он якобы рассказал своим помощникам, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации.

Сообщается, что в последнее время Трамп и его команда пришли к мнению, что конфликт продлится еще четыре-шесть недель. По мнению американского лидера, Вашингтон должен ослабить военно-морской флот Ирана и его ракетные запасы, а также свернуть текущие военные действия.

При этом Трамп пытается оказывать дипломатическое давление на Тегеран, чтобы возобновить свободную торговлю. Ожидается, что контроль Ирана над водным путем укрепится, а операцию по его открытию отложат на более поздний срок.

Ранее Белый дом раскрыл крайний срок заключения сделки с Ираном. Пресс-секретарь ведомства Кэролайн Левитт заявила, что Вашингтон надеется подписать соглашение в течение недели, до 6 апреля.