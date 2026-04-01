00:30, 1 апреля 2026

Главу ООН предупредили о скором столкновении Земли с разрушительным астероидом

Олег Парамонов
Фото: Yu Tao / Globallookpress.com

Управление ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA) впервые предупредило главу ООН о разрушительном астероиде, направляющемся к Земле. Об этом пишет The Guardian.

27 декабря 2024 года роботизированный телескоп в Чили обнаружил астероид, который позднее получил обозначение 2024 YR4. Расчеты показывали, что в декабре 2032 года он может столкнуться с Землей. В случае столкновения энергия взрыва оказалась бы эквивалентна примерно 500 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму, а разрушения могли затронуть территорию в радиусе 50 километров.

В конце января 2025 года риск скорого столкновения оценивался в один процент, а к 18 февраля 2025 года поднялся до трех процентов. Директор UNOOSA Аарти Холла-Маини приняла решение, что нужно действовать, и направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. «Это была не симуляция и не учебная тревога, — вспоминает она. — Все было по-настоящему».

Материалы по теме:
Живой Энцелад Инопланетную жизнь заметили внутри спутника Сатурна
Живой ЭнцеладИнопланетную жизнь заметили внутри спутника Сатурна
14 апреля 2017
Ледяной дождь Америка тратит миллиарды на поиски инопланетной жизни
Ледяной дождьАмерика тратит миллиарды на поиски инопланетной жизни
28 мая 2018

К работе подключили Консультативную группу по планированию космических миссий, которая отвечает за организацию защиты Земли от астероидов. Один из рассматривавшихся вариантов предусматривал изменение траектории 2024 YR4 с помощью космического аппарата.

В итоге все обошлось: к 23 февраля 2025 года дополнительные наблюдения фактически исключили столкновение этого астероида с Землей в 2032 году. Специалисты предполагают, что вместо этого он врежется в Луну.

Ранее сообщалось, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года. Миллионы лунных обломки устремятся к Земле, причем самые крупные фрагменты весом до 400 килограммов не сгорят в атмосфере и достигнут поверхности планеты. Зона их падения охватывает Южную Америку, Северную Африку и Аравийский полуостров.

    Трамп озвучил сроки завершения войны против Ирана

    Над Крымом пропал военно-транспортный Ан-26

    МИД России рассказал о ходе переговоров по Украине

    53-летняя Ванесса Паради в прозрачном наряде снялась для журнала

    Мужчинам назвали ключевой маркер здоровья

    Военные США забросали немцев взрывпакетами

    Судья запретил Трампу хозяйничать в Белом доме

    Экс-чиновника Минфина арестовали по делу о сексуальном насилии

    Франции предрекли месть со стороны Ирана после одного шага

    Сборная Италии в третий раз подряд осталась без чемпионата мира по футболу

    Все новости
