Главу ООН предупредили о скором столкновении Земли с разрушительным астероидом

В 2025 году главу ООН впервые предупредили о столкновении Земли с астероидом

Управление ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA) впервые предупредило главу ООН о разрушительном астероиде, направляющемся к Земле. Об этом пишет The Guardian.

27 декабря 2024 года роботизированный телескоп в Чили обнаружил астероид, который позднее получил обозначение 2024 YR4. Расчеты показывали, что в декабре 2032 года он может столкнуться с Землей. В случае столкновения энергия взрыва оказалась бы эквивалентна примерно 500 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму, а разрушения могли затронуть территорию в радиусе 50 километров.

В конце января 2025 года риск скорого столкновения оценивался в один процент, а к 18 февраля 2025 года поднялся до трех процентов. Директор UNOOSA Аарти Холла-Маини приняла решение, что нужно действовать, и направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. «Это была не симуляция и не учебная тревога, — вспоминает она. — Все было по-настоящему».

К работе подключили Консультативную группу по планированию космических миссий, которая отвечает за организацию защиты Земли от астероидов. Один из рассматривавшихся вариантов предусматривал изменение траектории 2024 YR4 с помощью космического аппарата.

В итоге все обошлось: к 23 февраля 2025 года дополнительные наблюдения фактически исключили столкновение этого астероида с Землей в 2032 году. Специалисты предполагают, что вместо этого он врежется в Луну.

Ранее сообщалось, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года. Миллионы лунных обломки устремятся к Земле, причем самые крупные фрагменты весом до 400 килограммов не сгорят в атмосфере и достигнут поверхности планеты. Зона их падения охватывает Южную Америку, Северную Африку и Аравийский полуостров.