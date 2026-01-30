Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 30 января 2026Из жизни

Предсказана катастрофа после столкновения Луны с астероидом в 2032 году

После столкновения Луны с астероидом миллионы обломков устремятся к Земле
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ivan Morato photography / Shutterstock / Fotodom

60-метровый астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года и вызвать метеоритный дождь над Землей. Об этом пишет издание ScienceAlert со ссылкой на препринт, опубликованный на arXiv группой ученых из Университета Цинхуа.

Вероятность катастрофы составляет около четырех процентов. При ударе выделится энергия, сопоставимая с взрывом термоядерного оружия средней мощности. На поверхности Луны образуется кратер шириной около километра и глубиной от 150 до 260 метров. Удар также вызовет «лунотрясение» магнитудой 5,0 — самое мощное из когда-либо зафиксированных.

В этом случае после столкновения лунные обломки устремятся к Земле. На пике активности ожидается до 20 миллионов метеоров в час, многие из которых будут видны невооруженным глазом. Специалисты предсказали, что самые крупные фрагменты весом до 400 килограммов не сгорят в атмосфере и достигнут поверхности планеты. Зона их падения охватывает Южную Америку, Северную Африку и Аравийский полуостров.

Материалы по теме:
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля 2017
Деньги с неба Как устроен опасный мир охотников за метеоритами и почему внеземные камни стоят миллионы
Деньги с небаКак устроен опасный мир охотников за метеоритами и почему внеземные камни стоят миллионы
14 октября 2020

Столкновение обломков со спутниками может повлечь так называемый синдром Кесслера — каскадное разрушение орбитальной инфраструктуры. Это сделает околоземное пространство непригодным для запусков на долгие годы.

Ранее сообщалось, что мужчине из Германии предложили крупную сумму за упавший в его саду метеорит. Стоимость объекта оценивалась в 200 тысяч евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что убедил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города. Причина — замерзающие украинцы

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Трамп отчитал американского журналиста из-за замечания о Путине

    Названа самая популярная система ПВО

    Предсказана катастрофа после столкновения Луны с астероидом в 2032 году

    Представитель Долиной рассказал о продаже билетов на концерты певицы

    «Температура 4000 градусов — боевые блоки покрыты плазмой». Что известно о мощности, скорости и других характеристиках «Орешника»?

    ВС России нанесли удар по украинскому объекту промышленной инфраструктуры

    ЕС допустил введение взносов за контракты с Киевом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok