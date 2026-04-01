Группа неизвестных похитила американскую журналистку в Ираке

МВД Ирака: В Багдаде похитили американскую журналистку Кэттеллсон

Группа неизвестных выкрала в Багдаде американскую журналистку Шелли Кэттеллсон, освещавшую последние события на Ближнем Востоке для иностранных СМИ. Об этом говорится заявлении МВД Ирака, пишет РИА Новости.

Корреспондентку похитили вечером 31 марта. Местные силовики начали искать преступников на основе разведывательной информации. Кроме того, стражи порядка пытаются отследить маршрут похитителей.

По некоторым данным, девушку похитили около гостиницы, где она проживала.

Одного подозреваемого уже удалось задержать. Автомобиль преступников перевернулся, когда они пытались скрыться, уточнили в ведомстве.

Полиция продолжила поиски остальных подозреваемых.

Ранее иракская авиабаза под Багдадом подверглась ракетному обстрелу. В результате атаки оказался уничтожен самолет Ан-132.