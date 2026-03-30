Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:19, 30 марта 2026

Авиабаза под Багдадом подверглась обстрелу

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Иракская авиабаза, находящаяся недалеко от аэропорта Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Министерство обороны Ирака, передает ТАСС.

«Авиабаза имени Мухаммеда Алаа подверглась обстрелу ракетами "Град", которые были выпущены с окраин Багдада», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в результате атаки был уничтожен самолет Ан-132, принадлежащий иракским военно-воздушным силам.

Ранее иракское правительство обвинило Соединенные Штаты в нападении на клинику на военной базе в провинции Анбар, в результате которого лишили жизни семь иракских военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok