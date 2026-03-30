Авиабаза под Багдадом подверглась обстрелу

Иракская авиабаза, находящаяся недалеко от аэропорта Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Министерство обороны Ирака, передает ТАСС.
«Авиабаза имени Мухаммеда Алаа подверглась обстрелу ракетами "Град", которые были выпущены с окраин Багдада», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в результате атаки был уничтожен самолет Ан-132, принадлежащий иракским военно-воздушным силам.
Ранее иракское правительство обвинило Соединенные Штаты в нападении на клинику на военной базе в провинции Анбар, в результате которого лишили жизни семь иракских военнослужащих.